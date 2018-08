Ανανέωσε με Κρίσταλ Πάλας ο Χόγκσον

Ο Άγγλος τεχνικός ανέλαβε την Κρίσταλ Πάλας πέρυσι, έπειτα από το κάκιστο ξεκίνημα των «Αετών», και κατάφερε να τη διατηρήσει στην Premier League.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, η διοίκηση της Πάλας πιστοποίησε την εμπιστοσύνη της προς το πρόσωπο του Χόγκσον, ο οποίος υπέγραψε νέο διετές συμβόλαιο με την ομάδα, που θα τον κρατήσει στον πάγκο της ως το καλοκαίρι του 2020.

We're delighted to announce that Roy Hodgson has signed a contract extension, keeping him at #CPFC until

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 10 Αυγούστου 2018