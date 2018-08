Η πρεμιέρα της League One ήταν περίεργη για τον Τζέισον Πιρς της Τσάρλτον. Στην ήττα 2-1 από τη Σάντερλαντ ο 30χρονος αμυντικός είχε έναν τραυματισμό και ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας που έσπευσε για να τον βοηθήσει, το έκανε με αμφιλεγόμενο τρόπο, με την κίνηση του να γίνεται viral.

Looks like a nasty injury for Charlton’s Jason Pearce. I hope he got the relief he was after pic.twitter.com/GqKuDFhwKY

— Angry Michael Doyle (@Angrymichaeldo1) August 4, 2018