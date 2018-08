Ο Μπιέλσα δεν γνωρίζει αγγλικά κι αυτό φάνηκε on air! (vid)

Aνοιξε το σκορ ο Σάμαν Γκόντος στο Ελφσμποργκ - Εστερσουντ; Στη vistabet έχει επιστροφή στοιχήματος*!(21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Μπιέλσα τώρα προσπαθεί να μάθει τα βασικά αγγλικά και το επίπεδό του είναι πολύ χαμηλό έως... ανύπαρκτο. Ωστόσο, κάθε στιγμή προσπαθεί να μάθει τη γλώσσα. Ακόμα και όταν μιλάει live στην τηλεόραση.

Στις δηλώσεις του μετά το 3-1 επί της Στόουκ ο Μπιέλσα απαντούσε με τη βοήθεια διερμηνέα στα ισπανικά, αλλά ο διερμηνέας στη συνέχεια του μετέφραζε την απάντησή του και στα αγγλικά!

Στη συνέχεια ο Μπιέλσα προσπαθούσε να απαντήσει και στα αγγλικά κάνοντας πρακτική στη γλώσσα! Το αποτέλεσμα δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό, αλλά όπως και να έχει ο Αργεντινός προπονητής το προσπαθεί...

Marcelo Bielsa post-match interview is exactly what you gave to do when you are learning a language: throw yourself in the sea and swim, not staying in the comfort zone pic.twitter.com/RBD7r8k1DH

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 Αυγούστου 2018