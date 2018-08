Πρώτος στα... 200 ο Αγουέρο! (vid)

Η σεζόν στην Αγγλία άνοιξε με το παραδοσιακό Community Shield, στο οποίο η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι αντιμετώπισε την Τσέλσι. Και ο Αγουέρο ήταν εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ, το οποίο ήταν παράλληλα το 200ό του με την Σίτι, κάτι που δεν έχει πετύχει κανένας άλλος, ανοίγοντας το σκορ στο 13’.

Top finish from Aguero after a great run from Phil Foden pic.twitter.com/Bu3242kOyc

— City Lens (@MCFCLens) August 5, 2018