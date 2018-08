Η γκολάρα του Σαλάχ που άφησε άγαλμα τον Καρνέζη (vid)

Καυτός από πέρσι φαίνεται ότι συνεχίζει ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος δείχνει ότι ξεπέρασε μία και καλή εκείνον τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε από τον τελικό του Champions League. Ο Αιγύπτιος επιθετικός το τελείωσε με τρομερό φαλτσαριστό στο απέναντι παράθυρο του Ορέστη Καρνέζη για το τρίτο γκολ της Λίβερπουλ στο φιλικό 5-0 επί της Νάπολι.

Regardless of whether this should’ve been a free kick, what a finish by Mo Salah! Play to the whistle! #LFC pic.twitter.com/n7bVxWD4Ao

— Nic Mason (@MrNickMason) August 4, 2018