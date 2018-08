Η πρώτη κερκίδα safe standing στην Αγγλία είναι γεγονός (pic)

Η Σέλτικ εδώ και δύο χρόνια έχει δημιουργήσει στο Σέλτικ Παρκ κερκίδα ορθίων με τη μορφή του safe standing, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε όσους φίλους της το επιθυμούν να παρακολουθήσουν όρθιοι τις αναμετρήσεις της ομάδας.

Το μέτρο είχε καταργηθεί στο Νησί μετά τα δραματικά γεγονότα του Χίλσμπορο, αλλά πλέον έρχεται ξανά στο προσκήνιο.

Μετά τη Σέλτικ και η Σριούσμπερι ακολουθεί το ίδιο, με τον σύλλογο της League One να γίνεται η πρώτη αγγλική ομάδα που εγκαινιάζει το safe standing.

Η κερκίδα θα ανοίξει για πρώτη φορά στον σημερινό αγώνα με αντίπαλο την Μπράντφορντ για την πρώτη αγωνιστική.

SAFE STANDING: Today we make history with the opening of the first Safe Standing area in England and Wales, the first club in the @premierleague and @EFL to do so, are you going to be part of history? #salop #BlueAmberArmy

> https://t.co/eTMZXrxtqI pic.twitter.com/dPeomNzk83

— Shrewsbury Town Official (@shrewsweb) 4 Αυγούστου 2018