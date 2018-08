Όταν ο Ανρί άρχισε τις... κανονιές (pic & vid)

''Εδώ παίζεις στην έδρα σου και με Cash Out* '' *Ισχύουν Όροι και Προυποθέσεις

Σαν σήμερα το 1999 ο Τιερί Ανρί πήγε στο Λονδίνο για να χαρισει στην Άρσεναλ άπειρες χαρούμενες στιγμές.

Οι άνθρωποι της ομάδας δεν θα μπορούσαν να μην θυμηθούν εκείνη τη μέρα, φτιάχνοντας ένα video... πίνακα ζωγραφικής, με μερικά από τα καλύτερα γκολ του «Τιτί».

H μεταγραφή του από τη Γιουβέντους κόστισε 11.000.000 λίρες και στα 377 ματς που έπαιξε με την Αρσεναλ, σημείωσε 228 γκολ,, 175 εκ των οποίων ήταν για το πρωτάθλημα.

Πήρε δύο φορές την Premier League και 3 FA Cup, όντας 3 φορές ο παίκτης της χρονιάς, ενώ άλλες 4 αναδείχτηκε κορυφαίος σκόρερ.

The rest... is history pic.twitter.com/MqiAKUxs1h

#OnThisDay in 1999, we welcomed The King

— Squawka Football (@Squawka) August 3, 2018