Ζεσούς... 2023 στη Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Το 2017 ο Γκαμπριέλ Ζεσούς αφήνει την Βραζιλία και την Παλμέιρας για το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, βοήθησε στην πρώτη του σεζόν στους «πολίτες» για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τα 13 γκολ που πέτυχε.

Ετσι, οι άνθρωποι της ομάδας, βλέποντας το Βραζιλιάνο να ανεβάζει τις μετοχές του κινήθηκε άμεσα και τον «έδεσε» μέχρι το 2023.

FIVE more years for our Brazilian boy, @gabrieljesus33! #mancity pic.twitter.com/JRfYl8mOye

— Manchester City (@ManCity) August 3, 2018