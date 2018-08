Ο 21χρονος επιθετικός, Αντέ Σίλβα είναι κι επίσημα παίκτης Γουέστ Χαμ. Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι εισηγήθηκε την από την απόκτησή του από την Βιτόρια Γκιμαράες μέχρι το καλοκαίρι του 2021 και ο ποδοσφαιριστής παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης.

A new face at The Academy of Football... #WelcomeXande pic.twitter.com/yZkj52MzNj

— West Ham United (@WestHamUtd) August 2, 2018