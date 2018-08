Στην Τσάμπιονσιπ με την Σέφιλτ Γιουνάιτεντ θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο 18χρονος εξτρέμ, ως δανεικός από τη Λίβερπουλ. Οι Κόκκινοι άναψαν το πράσινο φως για τον δανεισμό του, ώστε ο Γούντμπερν να πάρει αρκετές ευκαιρίες.

DONE DEAL | The contracts have been lodged this morning - @SUFC_tweets snap up hot Premier League prospect on loan #twitterblades #ForgedinSteel #sufc pic.twitter.com/7Jhny8gfUi

— Sheffield United (@SUFC_tweets) August 1, 2018