Στην Έβερτον μέχρι το 2020 ο Στεκέλενμπουργκ!

Στο «Goodison Park» μέχρι το 2020 θα παραμείνει ο Ολλανδός τερματοφύλακας Μάρτιν Στεκέλενμπουργκ, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Έβερτον. Ο 35χρονος​​ γκολκίπερ που αποκτήθηκε από την Φούλαμ το 2016 εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την ανανέωση της συνεργασίας «Ηταν μια πολύ εύκολη απόφαση, γιατί ήταν η καλύτερη επιλογή» είπε.

| Goalkeeper Maarten Stekelenburg has agreed a new deal with #EFC to the end of June 2020.

More https://t.co/MWmz6ZM6iP pic.twitter.com/AEQuleEyAW

— Everton (@Everton) 30 Ιουλίου 2018