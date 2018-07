H Λίβερπουλ... διέσυρε φιλικά την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (vids)

Ούτε σε φιλικό θέλει να χάνει κάποιος όταν μιλάμε για ένα ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ. Αν μάλιστα, το σκορ είναι 1-4 το κάζο για τον ηττημένο είναι μεγαλύτερο. Η ομάδα του Κλοπ, πάντως, έδειξε να είναι σε καλύτερο επίπεδο κι ο Σακίρι που εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τη φανέλα των «reds»... οργίασε στο 82' με τρελό ψαλιδάκι.

Μόλις στο 28' ο Σαντιό Μανέ άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Περέιρα έκανε το 1-1 τρία λεπτά αργότερα με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ κι ο Στάριτς στο 66' έδωσε και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του Μέρσισαϊντ.

Ο Ότζο από το σημείο του πέναλτι ανέβασε το δείκτη του σκορ κι ο Σακίρι με το τρελό ψαλιδάκι του στο 82' διαμόρφωσε το τελικό 4-1, στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα των «reds».

