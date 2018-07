Κλοπ και Γκουαρδιόλα συγκέντρωσαν για ακόμη μια φορά τα βλέμματα.

Ο Γερμανός τεχνικός μπήκε στην αίθουσα όπου έδινε συνέντευξη Τύπου ο Ισπανός.

Ο κόουτς της Σίτι τον κάλεσε και μάλιστα του παραχώρησε την καρέκλα του για να κάνει και εκείνος τις δηλώσεις του με τη σειρά του.

Jurgen Klopp upstages Pep Guardiola at his own press conference pic.twitter.com/RcpOXXZrEs

— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) July 26, 2018