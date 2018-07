Ρεκόρ με Ιρανό μουντιαλικό η Μπράιτον

Ρεκόρ μεταγραφής για την Μπράιτον, η οποία απέκτησε από την Αλκμααρ έναντι 17 εκατ. λιρών τον Αλιρεζά Τζαχανμπάκς. Ο 24χρονος Ιρανός έδωσε το παρών στα γήπεδα της Ρωσίας, οι μετοχές του εκτοξεύθηκαν και το απόγευμα της Τετάρτης υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών με τη Μπράιτον. Ο Τζαχανμπάκς στην Ολλανδία και σε 112 συμμετοχές είχε 39 γκολ και 31 ασίστ!

OFFICIAL: Brighton sign Iranian international Alireza Jahanbakhsh on a five year deal! pic.twitter.com/ui1t2cjKT4

— B/R Football (@brfootball) July 25, 2018