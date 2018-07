Τρελή φωνάρα παίκτης της Γιουνάιτεντ! (vid)

O Nτεμέτρι Μίτσελ βρέθηκε για πρώτη φορά στην προετοιμασία της Γιουνάιτεντ, με τον Μουρίνιο να τον εμπιστεύεται. Ο 21χρονος μέσος κατάφερε να περάσει και το... βασανιστήριο του τραγουδιού. Οπως κάθε νέος παίκτης, έτσι και ο Μίτσελ πήρε το... μικρόφωνο και άρχισε να τραγουδά το «Hold On, We're Going Home'». Ωστόσο, η παρουσία του ήταν εντυπωσιακή και πήρε το ζεστό χειροκρότημα παικτών και τεχνικής ηγεσίας.

