«Ολα ή τίποτα», το υπέροχο βίντεο της Σίτι για τον Πεπ και τον τίτλο (vid)

«Πρέπει να παλέψουμε για όλα αυτά που είμαστε...

Ορισμένοι από εσάς παίζετε καλύτερα όταν είστε θυμωμένοι μαζί μου. Οπότε εάν με μισήτε, μισήστε με...

Θα σας υπερασπίζομαι μέχρι την τελευταία ανάσα μου στις συνεντεύξεις τύπου, αλλά μέσα στα αποδυτήρια θα σας λέω πάντα την αλήθεια...

Εάν θέλετε να πιάσετε την κορυφή, οφείλετε να παίζετε μπάλα με σθένος και κουράγιο... »

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα μιλάει στους παίκτες του, θυμώνει μαζί του, τους αγαπάει, τους φωνάζει και τους συμβουλεύει. Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ που έφτιαξε η Σίτι μαζί με τη γνωστή εταιρεία Amazon και ουσιαστικά περιλαμβάνει ανέκδοτες, παρασκηνιακές λήψεις για το πώς η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε τον τίτλο και γενικότερα για όλη τη σεζόν της. Το βίντεο είναι υπέροχο...

"We have to fight for everything that we are..."

All or Nothing: Manchester City. Coming to @primevideo 17 August #mancity pic.twitter.com/hZiHoFuRAr

— Manchester City (@ManCity) July 23, 2018