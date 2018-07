Η νέα γκέλα του Κάριους ευτυχώς δεν του κόστισε (vid)

Από τον τελικό του Champions League και μετά ο Λόρις Κάριους φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνέλθει. Στο φιλικό με την Μπορούσια Ντόρτμουντ έκανε νέο... τσαφ, το οποίο όμως ευτυχώς για τον ίδιο και την ομάδα του δεν εκμεταλλεύτηκαν οι Γερμανοί.

Όπως θα δείτε, βγήκε αρκετά μακριά από την εστία του, έστειλε την μπάλα πάνω σε αντίπαλο που όμως το σουτ - σε κενή εστία - που επιχείρησε πέρασε δίπλα από το δοκάρι του.

The Dortmund lad took pity on Karius here. What a club they are pic.twitter.com/WaQbL46O5p

