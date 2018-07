Premier League: Οι παίκτες με τις περισσότερες επαφές μέσα στην περιοχή! (pic)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είχε μια καταπληκτική σεζόν!

Εγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 32 γκολ στην ιστορία της Premier League σε πρωτάθλημα 38 αγωνιστικών και ξεπέρασε Σίρερ, Ρονάλντο και Σουάρες.

Ωστόσο, είναι «βασιλιάς» και σε μία άλλη κατηγορία: αυτή με τους παίκτες που είχαν τις περισσότερες επαφές με την μπάλα μέσα στην περιοχή.

Ο «Φαραώ», λοιπόν, είχε 282 και τον ακολουθούν οι Στέρλινγκ, Κέιν, Ζαχά, Ζανέ και Ριτσάρλισον.

Most touches inside the opposition box in the Premier League in 2017/18:

• Mohamed Salah (282)

• Raheem Sterling (263)

• Harry Kane (229)

• Wilfried Zaha (208)

• Leroy Sané (200)

• Richarlison (199) pic.twitter.com/lE5b0hqNJC

— Squawka Football (@Squawka) July 21, 2018