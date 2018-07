O Τσεχ ετοιμάζεται για... πορτιέρης (pics)

Αυτό το ψηλόλιγνο αγόρι που είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια με την κάσκα στο κεφάλι θα πρέπει να το ξεχάσουμε. Το μόνο που παραμένει ίδιο είναι η... κάσκα. Ο Πετρ Τσεχ φαίνεται ότι άρχισε να... τρώει όλο το φαγητό του τώρα στα 36 του.

Όπως θα δείτε και στις παρακάτω φωτογραφίες η διαφορά στη μυική του μάζα είναι εμφανή! Όσο για το... μυστικό της αύξησης του όγκου; Ξέρετε... πολλή γυμναστική και τροφές με πρωτεΐνη.

Petr Cech with Wenger vs training with Unai Emery for a few weeks pic.twitter.com/pLKXVE6nxD

