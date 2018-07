Sokratis για Μαυροπάνο: «Μπορεί να γίνει κορυφαίος»!

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος είναι από τις σπουδαίες φετινές μεταγραφές της Αρσεναλ και συχνά πέφτουν πάνω του τα φώτα του ενδιαφέροντος. Στην τελευταία συνέντευξή του ασχολήθηκε με τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και τον αποθέωσε, εξηγώντας ότι έχει την ικανότητα να φτάσει πάρα πολύ ψηλά:

«Με τον Ντίνο μιλήσαμε ορισμένες φορές και όταν ήρθε στην Αρσεναλ, του είπα ότι πήγε σε μεγάλο club και ότι θα πρέπει να ρίξει φοβερή δουλειά. Τον έχω δει πλέον και έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό. Εάν συνεχίζει να βελτιώνεται και ειδικά την επόμενη σεζόν, μπορεί να γίνει ένας από τους καλύτερους αμυντικούς.

Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη, επειδή επίσης εξαρτάται και από το εάν μιλάς τη γλώσσα ή όχι. Τώρα όμως είμαι κι εγώ εδώ και θα τον βοηθήσω να είναι πιο ήρεμος και πιο φιλικός με τους υπόλοιπους στην ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε φίλοι μεταξύ μας».

“I think that if he improves again in the next year, he can be one of the best defenders.”https://t.co/Wc1Ba0JmoG

