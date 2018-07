O Tζόλα βοηθός του Σάρι στην Τσέλσι (pic)

Ο «θρύλος» των «μπλε» επιστρέφει στο σύλλογο του Λονδίνου και αναλαμβάνει το ρόλο του άμεσου συνεργάτη του νέου προπονητή της ομάδας Μαουρίτσιο Σάρι.

Ως προπονητής έχει περάσει από τις Γουέστ Χαμ, Γουότφορντ, Κάλιαρι, Αλ Αραμπί, ενώ έως τον Απρίλιο του 2017 βρισκόταν στο τιμόνι της Μπέρμιγχαμ.

Once a Blue, always a Blue!

Gianfranco Zola will join Maurizio Sarri's backroom team as Assistant first team coach! Welcome home, Gianfranco!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 18 Ιουλίου 2018