«Την Τετάρτη τελειώνει του Ιγουαΐν στην Τσέλσι» (pic)

Μετά τον Ζορζίνιο, ο Ιγουαΐν θα είναι ο επόμενος παίκτης με τον οποίο θα συνεργαστεί ο Σάρι και στην Τσέλσι - όπως όλα δείχνουν.

Σύμφωνα με την Ιταλίδα δημοσιογράφο (που θεωρείται ειδικός στις μεταγραφές) Τζούλια Στρονάτι, η πλευρά της Τσέλσι θα συναντηθεί με αυτήν της Γιουβέντους για να τελειώσει το deal.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, οι «μπλε» θα δώσουν 60.000.000 ευρώ και θα προσφέρουν τριετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές που θα φτάνουν τα 7.500.000 ευρώ.

Πριν λίγες μέρες ο Αργεντινός είχε δηλώσει πως θέλει να κατακτήσει την Premier League. Έτσι, η ομάδα του Λονδίνου του δίνει αυτήν την ευκαιρία.

On Wednesday there will be new contacts between #Higuain ‘s agent and #Chelsea to finalize the deal. It’s ready a 3-years contract (€7,5M at year adds bonus). Blues will pay €60M to #Juventus. #transfers #CFC

— Giulia Stronati (@GiuliaStronati) 15 Ιουλίου 2018