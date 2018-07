Ανακοινώνει Μαχρέζ η Μάντσεστερ Σίτι

Το σήριαλ της μεταγραφής του Μαχρέζ στη Σίτι ολοκληρώνεται... Ο Αλγερινός διεθνής βρίσκεται στο Μάντσεστερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Το Sky Sports έκανε την αρχή και ακολούθησαν κι άλλα έγκυρα βρετανικά ΜΜΕ. Ο μεσοεπιθετικός της Λέστερ βρίσκεται στο Μάντσεστερ για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις πριν υπογράψει στους Πολίτες. Θυμίζουμε, πως ο Αλγερινός είχε βρεθεί και τον Γενάρη μια ανάσα από τη Σίτι, αλλά οι «Αλεπούδες» είχαν... κολλήσει το deal. Τώρα, οι δυο πλευρές τα έχουν βρει στα 60 εκατ. λίρες και η μεταγραφή αναμένεται να επισημοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Riyad Mahrez will officially complete his move to Manchester city. He is currently undergoing his medical and will be announced later tonight or tomorrow. pic.twitter.com/WSwCVcHqD6

— Mootaz Chehade (@MHChehade) July 10, 2018