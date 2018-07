Ο 22χρονος μέσος έπαιξε δύο γεμάτες σεζόν στην Serie A με την Σαμπντόρια, με την οποία πραγματοποίησε 74 εμφανίσεις και πέτυχε 4 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και ανέβασε τις μετοχές του απότομα κάνοντας πολλά club να τον θέλουν. Τελικά, όπως ανακοινώθηκε από τους Γενοβέζους, ο 8 φορές διεθνής άσος παραχωρήθηκε με κανονική μεταγραφή στην Αρσεναλ.

The wait is over… it's #TimeForTorreira

Welcome to Arsenal, @LTorreira34 pic.twitter.com/wnUDYuDMeS

— Arsenal FC (@Arsenal) July 10, 2018