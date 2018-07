Sokratis, Μαυροπάνος παρέα στο νέο ξεκίνημα της Αρσεναλ (vid)

Cash Out* - πάρε τον απόλυτο έλεγχο των στοιχημάτων σου! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Η πρώτη προπόνηση έγινε την Τρίτη, αλλά ουσιαστικά οι γνωριμίες και το πιο επίσημο ξεκίνημα την Τετάρτη. Σε αυτή την καινούργια αρχή της Αρσεναλ, στη μετά Βενγκέρ εποχή βρίσκονται πλέον και οι Σωκράτης Παπασταθόπουλος, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, οι οποίοι στην προπόνηση βρίσκονταν δίπλα δίπλα.

Turn that volume - we're about to take you inside the training ground...

Here's @UnaiEmery_ speaking to the squad ahead of pre-season testing pic.twitter.com/qpjWneXWm9

— Arsenal FC (@Arsenal) July 4, 2018