Επίσημα στην Άρσεναλ ο Παπασταθόπουλος!

Η συμφωνία ήταν εδώ και μέρες γνωστή, πλέον είναι και επίσημη. Η Άρσεναλ, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε την απόκτηση του Σωκράτη Παπασταθόπουλου από την Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί θα βάλουν περίπου 20 εκατ. ευρώ στα ταμεία τους, ενώ ο 30χρονος Έλληνας αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο για 3+1 χρόνια.

Ο Παπασταθόπουλος αγωνιζόταν στην Μπορούσια από το καλοκαίρι του 2013, καταγράφοντας 198 συμμετοχές στην Bundesliga. Πλέον, μετά το γερμανικό πρωτάθλημα και την Serie A, όπου αγωνίστηκε με τις Μίλαν και Τζένοα, θα παίξει και στην Premier League.

All of us when we finally announced #SOKRATIS pic.twitter.com/Q7QCShJHA5

— Arsenal FC (@Arsenal) July 2, 2018