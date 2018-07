Το μήνυμα του Σαλάχ στους φίλους της Λίβερπουλ μετά το νέο συμβόλαιο (vid)

Οι υπογραφές με τη Λίβερπουλ έπεσαν σε νέο πενταετές συμβόλαιο και ο Αιγύπτιος άσος περιμένει πως και πως να αρχίσει και πάλι τις υποχρεώσεις του με την ομάδα.

«Γεια σας φίλοι της Λίβερπουλ. Είμαι πολύ χαρούμενος να πω ότι υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο με την ομάδα. Η πρώτη μου σεζόν στον σύλλογο ήταν μια τρομερή εμπειρία για μένα και για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στη Λίβερπουλ και επίσης εσάς τους οπαδούς. Ξέρω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά μαζί. Ανυπομονώ να σας δω σύντομα», είπε ο Σαλάχ.

— Liverpool FC (@LFC) 2 Ιουλίου 2018