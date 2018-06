Εμεινε στη Γιουνάιτεντ έως το 2020 ο Φελαϊνί

Βρέθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» το 2013 και σχεδόν κάθε χρόνο γραφόταν ότι η Γιουνάιτεντ θα τον πουλούσε, καθώς ουδέποτε έπαιξε αυτό που περίμεναν από εκείνον. Ωστόσο, ο Μαρουάν Φελαϊνί όχι μόνο δεν πήγε πουθενά, αλλά υπέγραψε και την διεύρυνση της παρουσίας του στους Κόκκινους Διαβόλους.

Ο 30χρονος Βέλγος είχε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2019 και πήρε μονοετή επέκταση έως το 2020. Μάλιστα στη συμφωνία υπάρχει οψιόν για ακόμα ένα χρόνο. Εφόσον δηλαδή όλα πάνε καλά, μπορεί να μείνει εκεί έως το 2021.

Marouane Fellaini has signed a new #MUFC contract which runs until June 2020, with the option to extend for a further year.

