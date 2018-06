Στα κόκκινα της Λίβερπουλ ο Κεϊτά (vid)

Βλέπουν κόκκινη, βλέπεις money Back*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Κεϊτά πήρε τον αριθμό «8» του Στίβεν Τζέραρντ και έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες ως παίκτης της Λίβερπουλ στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Παράλληλα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ο αριθμός 8 είναι ένας σημαντικός αριθμός και κουβαλάει μεγάλη ιστορία. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτός ο αριθμός μου δίνει το κίνητρο να παίξω και να ακολουθήσω τα βήματα παικτών που φόρεσαν τη φανέλα αυτή στο παρελθόν».

