Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Φρεντ από την Σαχτάρ. Ο 25χρονος μέσος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2023 και οι Άγγλοι τον παρουσίασαν σαν... κόκκινο διάβολο.

Ladies and gentlemen: we have an announcement to make...#BemVindoFred #MUFC pic.twitter.com/XG4suufEMu

— Manchester United (@ManUtd) June 21, 2018