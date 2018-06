Τα «Σφυριά» πλήρωσαν 7 εκατομμύρια λίρες στη Σουόνσι και ολοκλήρωσαν την απόκτηση του 33χρονου Πολωνού τερματοφύλακα. Ο Φαμπιάνσκι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Γουέστ Χαμ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του.

West Ham United are delighted to confirm the signing of Poland international goalkeeper Lukasz Fabianski!https://t.co/65JRKAf0TL

