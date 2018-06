Συγκινεί το μήνυμα του Ντεφόε για τον μικρό Μπράντλεϊ (pic)

Ο Ντεφόε είχε συνδεθεί πολύ συναισθηματικά με τον μικρό φίλο της Σάντερλαντ που έχασε τη μάχη με τη ζωή, και μετά το αξίωμα του OBE που έλαβε, ο Άγγλος επιθετικός συγκίνησε με μήνυμά του στο twitter.

Ο Ντεφόε έγραψε ότι αυτή η τιμή αξίζει στον μικρό Μπράντλεϊ και στους δικούς του ανθρώπους και τόνισε πως θα την αντάλλαζε αν αυτό μπορούσε να επαναφέρει στη ζωή τον πιτσιρικά.

«Η πιο περήφανη στιγμή της ζωής μου να λάβω το αξίωμα του OBE. Είμαι ευλογημένος που έλαβα αυτήν την τιμή, αλλά δεν είναι για μένα ή δεν αφορά εμένα. Είναι για τον Μπράντλεϊ και αυτούς που αγαπούσε. Θα αντάλλαζα τα πάντα για αυτόν ώστε να επιστρέψει στη ζωή μας. Ξεχάστε τους στόχους και τα βραβεία. Είναι οι αναμνήσεις που θα διατηρώ», έγραψε ο Ντεφόε σε ένα υπέροχο μήνυμα.

The proudest moment of my life to be awarded an OBE. I‘m blessed to have received the honour, but it isn’t for me or about me. It’s for Bradley and those he loved. I’d trade it all for him to be back in our lives, forget the goals and awards, it’s the memories I’ll cherish... pic.twitter.com/Dcxua0t7bC

— Jermain Defoe (@IAmJermainDefoe) 8 Ιουνίου 2018