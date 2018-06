Ανακοίνωσε Γκουάιτα η Κρίσταλ Πάλας (pic)

Κροατία – Σενεγάλη και το ποντάρισμά σου επιστρέφεται*, αν ο Μόντριτς σκοράρει το πρώτο γκολ του αγώνα. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Στην Premier League και την Κρίσταλ Πάλας θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ισπανός τερματοφύλακας, Βιθέντε Γκουάιτα. Όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομάδα ο 31χρονος πορτιέρο υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

«Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι που αποκτήσαμε έναν από τους καλύτερους τερματοφύλακες της La Liga, και καταφέραμε να αποσπάσουμε την υπογραφή του την ώρα που τον ήθελαν και άλλες ομάδες», ανέφερε ο ιδιοκτήτης της Πάλας, Στιβ Πάρις στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου.

Ο Γκουάιτα φόρεσε την φανέλα της Βαλένθια σε 115 παιχνίδια πριν μετακομίσει το 2014 στην Χετάφε με την οποία είχε 112 συμμετοχές. Ήδη πάντως η ισπανική ομάδα βρήκε τον αντικαταστάτη του στο πρόσωπο του Ρόμπλες της Έβερον.

We're delighted to announce Vicente Guaita has joined #CPFC on a three-year deal!

More info https://t.co/yQLyDf3jS8 pic.twitter.com/eRflocsni5

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 8 June 2018