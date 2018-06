Σούπερ επένδυση με Ντάλοτ η Γιουνάιτεντ

Σημαντική επένδυση για το μέλλον, με τη Γιουνάιτεντ να προχωρά στην απόκτηση του 19χρονους δεξιού μπακ χαφ της Πόρτο, Ντιόγκο Ντάλοτ. Ο νεαρός ξεκίνησε από εξτρέμ, ωστόσο οι «Δράκοι» αποφάσισαν να τον κάνουν μπακ και δικαιώθηκαν. Φέτος είχε έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Η μεταγραφή κόστισε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22 εκατ. ευρώ, με τον 19χρονο να υπογράφει συμβόλαιο πέντε ετών!

