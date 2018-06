Η Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε Φρεντ

Ηταν κάτι αναμενόμενο και έγινε πραγματικότητα, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε ότι ο Φρεντ είναι πλέον παίκτης της. Ο 25χρονος Βραζιλιάνος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο για πέντε χρόνια, με τους Κόκκινους Διαβόλους να πληρώνουν 52 εκατ. λίρες στη Σαχτάρ. Ο μουντιαλικός Φρεντ που βρίσκεται με την Εθνική Βραζιλίας στην Αγγλία, πήρε άδεια, μετέβη στο Μάντσεστερ, πέρασε ιατρικά και υπέγραψε.

#MUFC is delighted to announce it has reached an agreement with Shakhtar Donetsk for the transfer of Fred.

More details: https://t.co/uQM1R6bmgH pic.twitter.com/52Kg4k2jT8

— Manchester United (@ManUtd) June 5, 2018