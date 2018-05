Στην Premier League γεμάτη... χρυσάφι η Φούλαμ! (vid)

Οι 88 βαθμοί που μάζεψε στην κανονική διάρκεια θα ήταν αρκετή για να την οδηγήσουν στην απευθείας άνοδο στις 18 από τις προηγούμενες 19 σεζόν. Φέτος ωστόσο δεν έφταναν. Η Φούλαμ χρειάστηκε τα πλέι οφ, έπαιξε τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία της και απέναντι στην περισσότερο έμπειρη σε τέτοιες καταστάσεις Άστον Βίλα, πήρε την άνοδο και παράλληλα τη νίκη στο «richest game in football»! Φέτος, υπολογίζεται ότι μόνο από τα τηλεοπτικά έχει λαμβάνειν μίνιμουμ 170 εκατομμύρια λίρες, ενώ ακόμα κι αν υποβιβαστεί άμεσα θα έχει εξασφαλισμένα 160! Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Deloitte, αν μείνει στην Premier έστω και για ένα χρόνο, τα συνολικά έσοδα ανεβαίνουν στα 280 εκατομμύρια!

Η Φούλαμ ήταν εκείνη που ανέλαβε από το ξεκίνημα του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων, με την Άστον Βίλα να περιμένει την ευκαιρία να χτυπήσει στην κόντρα. Κρατώντας εξαιρετικά συμπαγές σχήμα χωρίς τη μπάλα και έχοντας πρωταρχικό στόχο τον περιορισμό των χώρων για τα επιθετικά «όπλα» των Λονδρέζων, οι Villans έδειχναν να ευνοούνται από την τροπή του αγώνα στα πρώτα λεπτά, παρότι η Φούλαμ έφτασε να έχει κατοχή πάνω από 70%. Αρκετά φάουλ, σκληρά μαρκαρίσματα και καθόλου κενοί χώροι. Μετά το πρώτο 15λεπτο η Βίλα προσπάθησε να κρατήσει λίγο παραπάνω μπάλα, είχε ένα μακρινό σουτ του Σνόντγκρας. Η Φούλαμ απάντησε με ένα σουτ του Καμαρά που πέρασε ψηλά άουτ και στο 25' ο Σεσενιόν έσπασε την αμυντική γραμμή της ομάδας του Μπρους, βρήκε τον Κέιρνι και εκείνος με ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ. Το λάθος του Τέρι στο 32' δεν κόστισε, αφού η κεφαλιά του Σεσενιόν πήγε πάνω στον Τζόνστον και στο 40' η Βίλα έχασε την πρώτη καλή της ευκαιρία, με τον Γκρίλις να σουτάρει άουτ έπειτα από στημένο του Σνόντγκρας. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου κι έπειτα από ωραία συνεργασία των Cottagers, ο Τσέστερ γλίτωσε την ομάδα του από τον Μίτροβιτς.

H ομάδα του Μπέρμιγχαμ εμφανίστηκε σαφώς βελτιωμένη έψαξε την ισοφάριση στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Αντομά να βρίσκει με ωραία σέντρα τον Γκρίλις και εκείνος από κοντά να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Villans ήταν πιο δραστήριοι, βάζοντας την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή, με τον Γκρίλις να έχει περισσότερο ελεύθερο ρόλο και όλη τη μεσαία γραμμή να πιέζει ψηλότερα. Για ένα δεκάλεπτο η Φούλαμ ήταν στριμωγμένη, όμως έδειξε ξανά τα δόντια της στο 55', με την κεφαλιά του Μίτροβιτς να περνάει λίγο άουτ. Στο 60' ο Γκρίλις λίγο έλειψε να πετύχει ένα γκολ που θα θυμόμασταν για καιρό, κολλώντας το τόπι στα πόδια και ντριμπλάροντας όλη την άμυνα. Σταμάτησε ωστόσο, στο τέλος τον σταμάτησε ο Μπετινέλι. Η Βίλα συνέχισε να πιέζει, ζήτησε πέναλτι (δεν ήταν) και στο 63΄ τα αίματα άναψαν έπειτα από σκληρό μαρκάρισμα του Γκρίλις στον σκόρερ, που έφερε την κίτρινη κάρτα στον 22άχρονο. Η Φούλαμ ζήτησε με τη σειρά της πέναλτι για τράβηγμα στον ΜακΝτόναλντ, χωρίς να δοθεί κάτι. Ο ρυθμός είχε ανοίξει, ο Γιόχανσεν έχασε εξαιρετική ευκαιρία για το 2-0 και στο 70' το... δράμα έγινε μεγαλύτερο, αφού αποβλήθηκε ο Όντι, αφήνοντας τους Λονδρέζους με 10 παίκτες!

Το όμορφο γύρισμα του Μίτροβιτς στο 75' βρήκε κόντρα και κατέληξε κόρνερ, με την Φούλαμ να φέρνει πιο κοντά τις γραμμές της και να ψάχνει πλέον τα χτυπήματα στο χώρο. Η Άστον Βίλα προσπάθησε να απειλήσει, είχε μια επικίνδυνη προσπάθεια με τον Ονάμα και ένα απευθείας φάουλ του Γκρίλις, όμως οι παίκτες του Γιοκάνοβιτς άντεξαν και πήραν τη μεγάλη νίκη!

