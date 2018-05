Ο Εμερι μιλάει μυθικά αγγλικά στην παρουσίασή του από την Αρσεναλ (vid)

Προφανώς ήθελε να δείξει ότι το έχει. ΟΚ, δεν γίνεται εύκολα ένα Βάσκος να μιλήσει άπταιστα αγγλικά, αλλά ο Ουνάι Εμερι πραγματικά εντυπωσίασε με την επιλογή του να τα εξηγήσει στη γλώσσα της χώρας όπου θα εργαστεί. Μόνο που πραγματικά εάν τον ακούσετε στην παρουσίαση του από την Αρσεναλ, θα εντυπωσιαστείτε. Είτε θετικά, είτε αρνητικά. Σίγουρα όμως αξίζει να ακουστεί σε δυνατό volume...

