Τέλος από Μπρίστολ Σίτι ο Στιλ (pic)

Με ένα μήνυμά του στο λογαριασμό του στο twitter, ο Λουκλ Στιλ αποχαιρετά την Μπρίστολ Σίτι, παίζοντας γι αυτήν τη σεζόν που μας πέρασε 10 φορές σ' όλες τις διοργανώσεις.

Ο πρώην τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού πλέον ψάχνει για νέα ομάδα ώστε να συνεχίσει την καριέρα του.

Το μήνυμά του:

«Σας ευχαριστώ όλους στη Μπρίστολ Σίτι γι' αυτή τη σεζόν. Απολάμβανα να είμαι μέλος των "ρόμπινς", αλλά δυστυχώς έφτασε η ώρα να φύγω. Υπέροχη πόλη, φανταστικό κλαμπ».

Thanks to everyone at Bristol City FC for the season I enjoyed being a Robin but unfortunately it is time to move on. Great city fantastic club.... Luke

— luke steele (@lukeysteele1) May 17, 2018