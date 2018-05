Ανανέωσε με Τότεναμ ο Γουίνκς

Ο Χάρι Γουίνκς έκανε το ντεμπούτο του με τους Λονδρέζους το 2014 έπεισε τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο με τις εμφανίσεις και κέρδισε πενταετές συμβόλαιο! Ετσι, ο 22χρονος υπέγραψε με τους Λονδρέζους συνεργασία μέχρι το 2023. Βέβαια, θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση στον αστράγαλο, ωστόσο από την Τότεναμ τονίζεται πως θα είναι έτοιμος για την προετοιμασία της ομάδας.

DEAL DONE: Harry Winks has signed a new contract with Tottenham until 2023. (Source: @SpursOfficial) pic.twitter.com/8nI05AHqHf

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 17 Μαΐου 2018