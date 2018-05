Το πανέμορφο μήνυμα του Νταβίδ Σίλβα με τον γιο του αγκαλιά (vid)

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός δεν μπόρεσε να βρίσκεται μαζί με τους συμπαίκτες του που πανηγύριζαν στους δρόμους του Μάντσεστερ γιατί έπρεπε να προσέχει τον έξι μηνών γιο του, ο οποίος είχε γεννηθεί πρόωρα και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο Νταβίδ Σίλβα κρατώντας τον γιο του στην αγκαλιά εξήγησε τον λόγο για τον οποίο χάνει τη φιέστα, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του στον Γιάγια Τουρέ, ο οποίος αποχωρεί από τη Μάντσεστερ Σίτι.

A special message from @21LVA who can't be with us tonight #mancity pic.twitter.com/4oqMusddMx

— Manchester City (@ManCity) 14 Μαΐου 2018