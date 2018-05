Νέο συμβόλαιο σε Πίτερς η Τότεναμ

«Νιώθω υπερήφανος, διότι το νέο συμβόλαιο σημαίνει ότι η ομάδα σκέφτηκε να με επιβραβεύσει για τη δουλειά μου. Αισθάνομαι ότι έχω βελτιωθεί πολύ με τη βοήθεια των συμπαικτών και του προπονητή μου.Πήρα τις ευκαιρίες μου να δείξω ότι έχω προοδεύσει», τόνισε ο 21χρονος που ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2021! Ο Κάιλ Γουόκερ- Πίτερς μέτρησε 9 συμμετοχές στην Premier League, αφήνοντας ευχαριστημένο τον Ποκετίνο.

We are delighted to announce that @KyleLPeters has signed a new contract with the Club, which will run until 2021.

#OneOfOurOwn pic.twitter.com/rX8GUvjwrc

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 14 Μαΐου 2018