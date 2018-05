Οι οπαδοί της Λίβερπουλ «γιούχαραν» τον Σαλάχ (vid)

Ο Αιγύπτιος άσος αφού παρέλαβε το χρυσό παπούτσι στην Premier League, σκοράροντας 32 φορές μέσα στη σεζόν, αποθεώθηκε στο κέντρο του γηπέδου από τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Την ίδια στιγμή η μικρή του κόρη κλωτσούσε κάποιες μπάλες στην πλάγια γραμμή και αποθεωνόταν επίσης από το κοινό του Άνφιλντ.

Όταν λοιπόν ο Σαλάχ κατευθύνθηκε προς το μέρος της και της πήρε την μπάλα, τότε οι οπαδοί της Λίβερπουλ για πλάκα εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους προς τον Αιγύπτιο άσο.

I think you’ll love this video from the Anfield gantry. Mo Salah’s daughter stole the show. That moment when she realises that the entire crowd are cheering her! Then Daddy gets booed whilst holding his Golden Boot. Brilliant. #MoSalah #LFC pic.twitter.com/QhUkRqYhL5

— Arlo White (@arlowhite) 13 Μαΐου 2018