Ρεκόρ ο Σαλάχ! (vid)

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ άνοιξε το σκορ για την Λίβερπουλ στο ματς με την Μπράιτον και έγραψε ιστορία. Ο Αιγύπτιος έφτασε τα 32 γκολ στη σεζόν, που είναι η καλύτερη επίδοση στην ιστορία της Premier League (σε 38 αγωνιστικές). Ο Σαλάχ άφησε πίσω του τους Σίρερ, Κριστιάνο Ρονάλντο και Λουίς Σουάρες, ενώ σκόραρε απέναντι στις 17 από τις 19 ομάδες που αντιμετώπισε.

THE RECORD BREAKER FOR MO SALAH!!!

The Liverpool man scores his 32nd goal of the season, most for a player in a 38 game Premier League season pic.twitter.com/ecCAgueKHT

— The Sports Quotient (@SportsQuotient) May 13, 2018