Ξανά στο «Ολντ Τράφορντ» μετά από 17 χρόνια ο Καντονά! (vid)

Ο «βασιλιάς Έρικ» θα επιστρέψει στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε, αφού θα συμμετέχει σε αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα για την καμπάνια Soccer Aid της Unicef στις 10 Ιουνίου.

Ο 51χρονος πρώην επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» θα είναι ένας από τους πολλούς παλαίμαχους ποδοσφαιριστές και celebrities που θα δώσουν το «παρών» στο ματς, στο οποίο θα βρεθούν επίσης αστέρες όπως ο λαμπρός Βρετανός δρομέας, Μο Φάρα, ο Γιουσέιν Μπολτ, αλλά και ο δημοφιλής τηλεοπτικός μάγειρας, Γκόρντον Ράμσεϊ.

Eric Cantona: “Manchester, I’m coming home!” The King returns to Old Trafford for this years Soccer Aid #MUFC [via @BeanymanSports]pic.twitter.com/KJHJaAaHDu

— RedMancunian (@RedMancunian) May 11, 2018