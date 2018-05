Ο Σαλάχ ψηφίστηκε MVP της σεζόν για τη Λίβερπουλ (vids)

Η Λίβερπουλ διενέργησε On line ψηφοφορία και το αποτέλεσμα δεν εξέπληξε σίγουρα κανέναν. Οι οπαδοί των Reds ήταν αναμενόμενο ότι θα ψήφιζαν υπέρ του Μοχάμεντ Σαλάχ. Ετσι ο Αιγύπτιος επιθετικός με τα 43 γκολ σε 50 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, αναδείχτηκε MVP της σεζόν για το club. Κορυφαίος νέος παίκτης είναι ο Τρεντ Αλεξαντερ-Αρνολντ.

It's time for the big one...

Our Player of the Season - as voted by you, our fans - is... @MoSalah!

Sponsored by @StanChart#LFCPlayerAwards pic.twitter.com/x7WxWhfs8Z

— Liverpool FC (@LFC) May 10, 2018