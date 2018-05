Έσπασε το επιθετικό ρεκόρ η Σίτι! (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι έγινε η ομάδα με τα περισσότερα γκολ σε μία σεζόν στην ιστορία της Premier League. Οι πολίτες υποδέχθηκαν την Μπράιτον και στο 34’ ο Μπερνάρντο Σίλβα ήταν εκείνος που πέτυχε το ιστορικό γκολ. Με αυτό το σύνολο της ομάδας του έφτασε τα 104, σπάζοντας το ρεκόρ της Τσέλσι από τη σεζόν 2009-10, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Το απόλυτο ρεκόρ στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας ανήκει στην Τότεναμ, που το 1962-63 είχε πετύχει 111 τέρματα.

