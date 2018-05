Η Άρσεναλ φέρεται σαν αστέρι στον Μαυροπάνο! (vid)

Ο Μαυροπάνος ξεκινάει για τρίτη σερί αγωνιστική στην ενδεκάδα της Άρσεναλ, η οποία κάνει ό,τι μπορεί για να συμπεριφερθεί ως... αστέρι. Έτσι, μετά την κεντρική του φωτογραφία στην ανακοίνωση της ενδεκάδας, κάνει κουβέντα στα social media για τον Έλληνα αμυντικό.

«Ο Ντίνος ξεκινάει και σήμερα. Ποια λέξη θα χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε το ξεκίνημα της ζωής του στην ενδεκάδα της πρώτης ομάδας;», ήταν η ερώτηση των κανονιέρηδων και από κάτω έγινε ο κακός χαμός.

Dinos starts again tonight

Which word would you use to describe his start to life in the first team?#LCFCvAFC pic.twitter.com/jgmrKFyHdi

— Arsenal FC (@Arsenal) May 9, 2018