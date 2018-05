Ξανά με φόντο τον Μαυροπάνο η ενδεκάδα της Άρσεναλ! (pic)

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος θα ξεκινήσει στην ενδεκάδα της Άρσεναλ για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στην Premier League, αυτή τη φορά με αντίπαλο την Λέστερ. Ο Έλληνας αμυντικός, μάλιστα, είναι και πάλι το κεντρικό πρόσωπο των κανονιέρηδων στην ανακοίνωση της ενδεκάδας!

Here's our team for #LCFCvAFC in text:

Cech, Maitland-Niles, Holding, Mavropanos, Kolasinac, Xhaka, Ramsey, Iwobi, Mkhitaryan, Welbeck, Aubameyang

Subs: Ospina, Osei-Tutu, Mertesacker, Mustafi, Willock, Nelson, Nketiah pic.twitter.com/PCVjnEdNSn

