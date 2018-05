Τρεις μέρες μετά από την απονομή του τίτλου της Premier League, η Σίτι παρουσίασε την εντός έδρας εμφάνιση για την επόμενη σεζόν. Αυτή έχει στοιχεία από την εμφάνιση της φανέλας του 1937, τη χρονιά δηλαδή που η ομάδα πανηγύρισε το πρώτο της πρωτάθλημα.

Μάλιστα, οι «Πολίτες» θα αγωνιστούν με τη νέα τους εμφάνιση στο αποψινό παιχνίδι κόντρα στην Μπράιτον.

The new 2018/19 #mancity home kit is revealed! pic.twitter.com/kNUNE1btfw

— Manchester City (@ManCity) 9 Μαΐου 2018