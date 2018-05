Η απίστευτη ερώτηση του Φέργκιουσον όταν ξύπνησε από το κώμα! (pic)

Ο Φέργκιουσον παραμένει στην εντατική μετά την εγχείριση στην οποία υποβλήθηκε στο κεφάλι, ωστόσο έχει καταφέρει να ξυπνήσει από το κώμα στο οποίο βρισκόταν και επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Μάλιστα ένα tweet της Ντόνκαστερ, στην οποία προπονητής είναι ο γιος του Ντάρεν, αποκαλύπτει και τα πρώτα λόγια του Φέργκι μετά το κώμα.

Σύμφωνα λοιπόν με τον αγγλικό σύλλογο, ο Φέργκιουσον το πρώτο πράγμα που έκανε όταν ξύπονησε ήταν να ρωτήσει πόσο ήρθε η ομάδα του γιου του στο τελευταίο της παιχνίδι!

«Ο τυπικός Σερ Άλεξ. Δεν σταματάει να μιλάει για ποδόσφαιρο», είπε μια πηγή στη Sun, προσθέτοντας πως η κατάστασή του είναι καλή.

Μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες που βγαίνουν από το νοσοκομείο θα ήθελε, αν αυτό ήταν δυνατό, να ταξιδέψει ακόμα και στο Κίεβο για να δει τον τελικό του Champions League στις 26 του μήνα!

Sir Alex Ferguson’s first words after surgery on Saturday were reportedly to ask the #DRFC result.

The first words of Rovers staff and fans after the result on Saturday were to ask how the surgery went.

— Doncaster Rovers FC (@drfc_official) 9 Μαΐου 2018